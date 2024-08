O governante e a sorte

Foto: Reprodução Wikipédia Nicolau Maquiavel

Maquiavel, que supostamente admirava Sêneca, diz em O Príncipe que "a sorte é uma mulher, e é necessário para subjugá-la, lutar com ela".

Mesmo para o século XVI, é uma imagem horripilante, porém, para um governante cruel e infinitamente ambicioso, é o esperado.

No esporte ou na guerra, a metáfora aqui seria a escolha entre uma estratégia de ataque interminável exaustiva e uma estratégia de defesa resiliente, flexível.

Qual você exercerá? Que tipo de pessoa você é? Só você pode responder a essa pergunta.

Mas você seria negligente, se não considerasse o objetivo final da maioria dos príncipes do livro de Maquiavel.

E quão poucos deles morreram alegremente na cama, cercados pelos seus entes queridos.

Foto: acervo pessoal Com Régis Frota, nataliciante de hoje, Adriano Josino, condecorado pela Academia de Cinema

DIFERENTE

Dia 24, no Ideal, Baile do Maçom, com Luizinho e Banda.

Comando de Narciso Torta.

ALVÍSSARAS NO AR

Latam anunciando direto de Fortaleza a Santiago.

Durará seis horas e disporá também de Classe Executiva.

PRATO DO DIA

Estive recente na bacalhoada Laurentina, a principal de Lisboa, onde recordei noite inesquecível com Jaqueline e Tales Sá Cavalcante.

Servido, como sempre, pelo Fernando Henrique, de muitos amigos cearenses, tal Luiz Girão.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 10 de agosto: Edson Ventura, que desposou a primeira Miss Country, Ítala Machado .... Amanhã: Georgiana Guedes, que foi primeira-dama do Náutico .... Tim Corrêa, primeiro exibidor do Cumbuco, tocando com Cleide o Cine Rin-Tin-Tin.

BON MOT