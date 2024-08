LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Menino Camurça e médico humanitário Joaquim Gadelha, a festa continua, só que no mato

Colega Iratuã Freitas promoveu Hora da Saudade, fotograficamente também.

Passando a limpo governador Cid Gomes me entregando a Medalha da Abolição, na própria sede do Governo.

Deusimar Lins Cavalcante entre o repórter e a belíssima Lurdes Gentil, batizada por Hilário Macêdo de Santinha.

Rita e Aurélio Mota, em noite indubitavelmente black-tie, ela tendo sido, morante aqui, permanente Dez Mais.

Sandra, duas vezes Mattei, em roda da Galeria Ignez Fiúza, com Lurdes Moreira e Tarcísio Tavares.

Wanda Palhano, musa do I Veterado, que só não foi Miss Maguari, pois acidente, na tarde de Natal, levou dona Cecy.

TEM TERRA

Sílvio Cayuá, amazonense morante cearense faz tempão.

Pois bem, dia 30, lança em Crateús, seu livro Lições de Pensar.

COM VARANDA

Como bem explicou o Thiago Minhoca, Ceará folgou em cima do Guarani.

Porém, pra falar em G4, Vovô terá ainda de balançar muita rede.

TEMPERO FRANCÊS

Sentando praça a sopa de cebola do Ibiza. Elaborada pelo Chicão e servida em xícaras pelo Fabrício.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 12 de agosto: Desembargador Durval Maia, presidente do Tribunal Regional do Trabalho .... Lívia Canamary .... Amanhã: Dr José Maria Bonfim .... Conceição Guimarães, primeira-dama da Associação Comercial, entidade decana .... Joaquim Guedes, a quem dei mão técnica na presidência do Náutico, uma das mais longas já havidas .... Sara Aragão, que foi primeira-dama dos Diretores Lojistas .... Marco Oliveira, permanente candidato à lista dos Fidalgos .... Eliane Filgueiras, do clã Sá Cavalcante .... Givaldo Sisnando, apontado Edilmo Cunha do Cariri.

BON MOT