Fernanda Quinderé na ACL

Foto: divulgação Fernanda Quinderé e Tales de Sá Cavalcante

Fernanda Quinderé ingressou ontem na Cearense de Letras, estreando admissão sob Tales Sá Cavalcante.

Ocupa a cadeira 23, patrocinada por Juvenal Galeno, e sucede poeta Luciano Maia, que renunciou.

Décima terceira acadêmica, após Beatriz Alcântara, Vera Moraes, Giselda Medeiros, Noemi Elisa Soriano Aderaldo.

Lurdinha Leite Barbosa, Regine Limaverde, Greciany Cordeiro, Laéria Fontenele, Révia Herculano.

Marly Vasconcelos, Celma Prata e Angela Gutierrez, que foi única presidenta.

A propósito, a ACL, que aniversaria depois de amanhã, já fez 35 no Palácio da Luz.

Foto: Acervo Pessoal Primo Nilo Tabosa e Fátima Scarpa, entre as Mesas do Campelo, no Náutico

TECLAS MAIORES

Na noite biográfica de hoje, no BSPar, César Barreto será acompanhado por Felipe Adjafre.

No piano de cauda do anfitrião, Beto Studart.

VIAGEM POR AFETO

Chegou ontem Antenor Barros Leal, carioca há dezenas.

Vem especialmente abraçar seu amigo autografante.

ESTIPULAÇÃO

Apesar dos indicativos preverem grandiosa a noitada autografativa de hoje, o trajo será Esporte.

Então, fica combinado assim, toda vez que a roupa não vem impressa, será informal.

BICOS DE PENA

Almoçando sabadinamente no Don Pepe, jornalista Vicente Alencar e sua mulher Margarida, onguista Sorriso Colgate .... Regressou a São Paulo, Breno Sampaio Vidal, que aqui se hospedou no Wai-Wai cumbucano .... Partiu, deixando muita saudade, Regina Sylvia, viúva Pires do Rio, que foi Miss Maguari.

BON MOT