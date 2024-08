ASVA recebe Carlos Augusto Moraes

Foto: 2511-lucio Sexta superalmoçante no Ugarte, timoneiro Edilmo Cunha e protagonista central e criador. (By Evando)

Para receber o excelente Carlos Augusto Moraes na Associação Sem Vida Alheia (ASVA).

Edilmo Cunha, Obra-Prima da Criação, reuniu no Chez Marc do Icaraí, fim de tarde e noite adentro.

Givaldo Sisnando, Magno Câmara e o repórter Brasileiro, além, naturalmente, do desembargador Zezé Câmara, alcunhado O Indispensável.

Todos oriundos da Escola Unidos do Natal, que se confraterniza na última sexta de novembro de todos os anos.

Congregando o creme masculino no Ugarte, que já fez trinta, dos quais treze já chamados para o cômputo final.

Foto: Acervo Pessoal Tales Sá Cavalcante, que presidiu assembleia da Academia pra introduzir Fernanda Quinderé, com imortal Cid Carvalho e ex-prefeita Maria Luíza

COLEGAS

Segunda, na missa congratulatória pelo natalício do vigário de Nossa Senhora de Lourdes, monsenhor João Jorge.

Foi o padre Francisco Antônio Francileudo quem celebrou, acolitado por dois noviços.

FORA, EMBORA DENTRO

Do empresário João Soares, inegável sucesso da geração, recebi antonte olhando pra ontem.

Você foi pai de muita gente que nasceu em sua coluna, parabéns!

MODOS

A moçada da reportagem esportiva proclamou no intervalo que a galera nem vaiou, mas também não aplaudiu, no jogo com o Criciúma.

Em verdade, não se pode bendizer zero, e havia ainda um tempo inteiro para aguardar.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 14 de agosto: Micheline Bezerra, nora de Orlando, que formou na roda verde da Caio Cid .... Sergei de Castro, participantes de minhas exposições .... Nara Moura .... Sandra Costa.

BON MOT

"Não fales de si próprio. Isso será feito quando fores embora" Wilson Mitzner