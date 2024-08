Foto: Acervo Pessoal Luciano e Patriolino, anfitriolo e homenageado

Sexta, dei colher de chá a Fortaleza, comparecendo ao almoço para dez de Luciano Cavalcante.

Aconteceu no Ancoradouro, tendo um carneiro cozido de preponderante no repasto.

Patriolino Dias de Sousa foi o convidado capital, e como era só para cavalheiros, anfitriola Denise fez ligeiras presenças no transcurso, com sua evidente simpatia.

Os eleitos foram Luiz Teixeira, João Fiúza, Ruy do Ceará, Evandro Colares.

Ricardo Bezerra, anunciando que este ano, merecendo mais tempo, bisarei em seu programa da Cidade.

E Gardel Rolim, presidente da Câmara, a quem dei, ao chegar, a minha esquerda, na mesa redonda dos aperitivos.

PONTÃO

Com a esplendorosa noite que marcou a inauguração oficial do BS Design, Beto e Ana Studart se inscreveram na relação dos grandes eventos sociais do ano.

Não será exagero dizer que o biográfico acontecimento foi extra-força-total, não se devendo esquecer a participação operativa de Reginaldo Vasconcelos, da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

RUMO CERTO

Cláudio Aguiar teve Dia dos Pais em casa da filha Natália.

Que foi quem, ainda solteira, nos guiou na parte de Ibiza que eu não conhecia.

DE BATE-PRONTO

Foto de Fagner no José de Alencar, nesta coluna de O POVO, já chegou ao compositor no Rio.

Enviada por Edmundo Reinaldo, sogro e pai dos outros dois componentes, Juan Barbazan e Adriana.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 15 de agosto: Roberto Cláudio, duas vezes prefeito de Fortaleza, que revi sorridente, na festa de O POVO .... Rosele Pinheiro mãe dos irmãos que migraram para São Paulo .... Pedro Ary .... Clarissa Wanderley, nora do Pedro .... Eduardo Fiúza, marido da Regina da Academia .... Deborah Sales, advogada.

BON MOT

"A palavra é tempo, o silêncio, eternidade" Maurice Maeterlinck