Foto: Acervo Pessoal Lúcio Alcântara, que falou, produtor-executivo Reginaldo Vasconcelos e Beto Studart, o dono da festa (By Evando)

Simplesmente comovente a presença da Legião Estrangeira no BS Design, no lança de minha biografia.

Estou me referindo aos companheiros de viagem por Além-do-Arco-Íris.

Aristófanes e Vânia Canamary, Sá Júnior e Bel, Paulo Sérgio Santa Cruz e Armenuhí, Sebastião Arraes, Sabino e Auxiliadora Henrique.

E, vindos especial do Rio, onde moram, Silvinha e Antenor Barros Leal, que usou da palavra, do mesmo modo com que me saudou no Jubileu da Costa Azul.

O tabelião Cláudio Aguiar, que com Andréa e Natália, me deu muito prazer em Portugal, Villefranche, Ibiza e Punta del Este.

DOSE DUPLA

Presidente da Associação Comercial, João Guimarães, festejou 45 de enlace matrimonial.

E também o natalício de Conceição.

ACERTO

Oto e Guida de Sá Cavalcante festejaram o Dia dos Pais em São Paulo.

Escolhendo muito bem o local, restô Chef Rouge.

COLHER DE CHÁ

Endocrinologista Maria Amélia Andrade, filha do dr Álvaro, que se formou e trabalha em São Paulo.

Atende dois dias por mês em Fortaleza, por sinal, aniversaria domingo, porém, não aqui.



RONDA DOS NATAIS

Sexta, 16 de agosto: Aline Barroso, nora-neta de dois vultos, Parsifal Barroso e Edson Queiroz .... Anelise Holanda, mulher do Clóvis .... Raul Martins, quase pioneiro do Cumbuco .... Olívia Monteiro, que ajudou a criar o catavento .... Raimundo Esteves, do clã de dona Albinha da Costa Barros .... Mônica Barroso, defensora pública.

BON MOT