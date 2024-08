Fragmentos da noite do lança biográfico

Foto: arquivo pessoal Lúcio Brasileiro em momento de tocante discurso, durante o lançamento de sua biografia

Beto Studart, que na qualidade de dono da festa fez a oferenda, enalteceu o desempenho do Reginaldo Vasconcelos, que comandou os cordéis da biografia.

Na fila dos autógrafos da obra, pude abraçar irmãos civis Ivens e Graça.

Fernanda Quinderé apareceu a primeira vez em sociedade com galardão de imortal da Academia.

A família Canamary foi a mais pródiga na aquisição, pegando livros também para os quatro filhos.

Os Quezado da Aurora representados por duas gerações, Nilo Tabosa e Arthur de Castro.

Ao usar da palavra, Antenor Barros Leal lembrou meu leitor número um e seu patrão José Macêdo, que foi quem o levou pro Rio.

Foto: Acervo Pessoal COM o pai, dr Álvaro Andrade, Maria Amélia, nataliciante de amanhã

CASAL 20

No quatro frentes da Desembargador Moreira, assinalada a presença de César e Denise Montenegro.

Ele, filho do César Wagner, que foi quem me botou em J. Macêdo, e ela, do Inácio do Ibope.

AMIGO DE LONGE

Chega mensagem do empresário humanitário Zecarlos Pontes.

Que Grécia deixou fora da grande noite.

SANTA MARIA

Viúva desembargador Eymard Amoreira compareceu aos autógrafos terçafeirinos.

Antes, mandara rezar missa pelo protagonista da biografia.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 17 de agosto: Romel Barbosa .... Cristina Bertosi, nascida Gentil, de dona Mimosa .... Alexandre Guilhon, filho do Ernani e da Moema .... Gisele Siqueira Campos .... Alexandre Félix .... Raquel Chaves, que matrimoniou bisneto do Barão de Camocim.

BON MOT

"Quando a gente perde, o segredo é olhar o que a gente ainda tem" Autor desconhecido