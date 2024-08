Mimos literários

Foto: Boni sorrindo

.

Recebemos: O Lado B de Boni, trazido pelo Carlos Augusto Moraes, sobre a maior figura da televisão brasileira.

Contação das Minhas Memórias, 31.677 Dias de Vida, por Raimundo Padilha, fundador da Bolsa.

Augusto Pontes, o Amigo Genial, coletânea organizada por Ricardo F. Bezerra sobre o provocante personagem.

Poesias do Meu Jeito, de Maria da Conceição Cavalcante Farias, que foi reitoriza da Universidade Estadual.

Nunca Fiz Nada Sozinho, de Honório Pinheiro, doação do Edilmo Cunha para a estante da varanda sul de meu depósito praiano.

Diário Estoico, de Ryan Holiday e Stephen Hanselman, oferta do desembargador Zezé Câmara.

Foto: Acervo Pessoal Na biograficamente falando, Silvinha Barros Leal, chegada do Rio com único objetivo, o jubilado e Nadja Parente. (By Evando)

É LUSTOSA

No BS, comuniquei a Sellene Câmara a excelência do texto de seu sobrinho Frederico.

Inserido no contexto do livro armado pelos amigos do genial Morcego, por sinal, alcunha que ele detestava.

LONGE-PERTO

Fortaleza-Chile vai durar quinze horas.

Porém, vale a pena.

ELEGÂNCIA

A reportagem local já tem o seu Zózimo, no que concerne ao vestir.

Trata-se, no caso, do colunista Clóvis Holanda, que estava impecável na festa do Anuário, incluindo os sapatos.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 19 de agosto: Luiz Gastão Bittencourt, que fez a Fecomércio .... Solange Viana .... Augusto Guimarães, um dos médicos verbetes do Livro da Nata .... Maria Torquato .... Idézio Rolim .... Márcia Cavalcante, viúva do Chef Ferroso .... Pedro (Pipo) Gurjão, restaurateur .... Ângela Chaves, que desposou na família do Barão .... Sílvio Montezuma.

BON MOT

"Perdoe a si mesmo pelas escolhas que você fez quando não sabia que havia caminhos melhores" Clarice Lispector