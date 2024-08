LÚCIO BRASILEIRO

Narcélio Miranda assistiu ao jogo de Rosário na parte superior do Bar do Ciço.

Tendo na roda tricolores tão doentes quanto ele, tais sobrinho Emmanuel Arruda e Zezinho Rebouças.

Além do Professor Ricardo, com irmão Marinho da Sefin e Everaldo Pinto, único com a cara-metade, Zélia.

Antes, enxugou o velho Parr com torcedores menos fanáticos, Cláudio Philomeno, Olinto Oliveira e Arquimedes Aguiar.

A indignação pela não anulação do gol argentino foi quase geral.

PRÓ & CONTRA

Conselho do Iate eliminou eleição do mapa.

Em compensação, o comodoro terá três anos, e não dois.

COMPLEMENTO

A propósito da nota em que aconselho que diretoria deve penalizar jogador expulso.

Acrescento hoje que, além de indisciplina, é demonstração de alta burrice, pois não se conhece na história um juiz que volte atrás, na marcação por reclamação do atleta.

MARCANDO PONTOS

Enlace de Luzia Feitosa com César Araripe aconteceu

no Ancoradouro.

Mais um apurado trabalho Dito-Thiago.

BICOS DE PENA

No Chez Marc, ostentando brincos marroquinos, Maria Vital .... No Select, Adélia Magalhães, mulher do Paulo, que formou na roda da Caio Cid .... Marcando a folhinha hoje, Tarquílio Pimentel, filho do Moysés, que foi meu patrão na Dragão.