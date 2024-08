Morte do Silvio Santos

Foto: Acervo Pessoal Moema Guilhon entre advogados Nilo Tabosa e Marta Pordeus, na noite biografante (by Evando)

Segundo a reportagem, Jassa foi um dos poucos que a família permitiu ocupar posição cercana à urna funerária de Silvio Santos.

De quem era amigo, chegando mesmo a participar do júri de seu programa, que tinha até Araci de Almeida, a Dama da Central.

Através dele, eu poderia ter conhecido o Silvio, que frequentou o salão por 48 anos.

Posso mesmo dizer que o cabeleireiro é meu amigo, pela cobertura que me dava nas raras vezes que baixei na paulicéia.

Numa delas, programou me levar ao Gallery, que era coqueluche da noite.

Como estava muito esportivo, inclusive de tênis, o porteiro barrou, obrigando Jassa mandar buscar em casa uma fatiota completa, para que LB pudesse entrar.

SIM & SIM

O desembargador Washington Araújo e o médico Francisco Monteiro abrilhantaram mesa do Marcus Lage no Chez Marc do Icaraí.

Que, ao final, teceram loas à comida e ao ambiente.

ALÉM-MAR

Tales Sá Cavalcante se comunica da Holanda.

Onde baixou para matricular filha Hildete.

LUSITANO

Sociedade dos Amigos e do Vinho se reúne hoje no restô Marquês.

Baixando, antes, no Museu da Fotografia esquinante.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 22 de agosto: João Soares Neto, um dos valores da minha geração .... Flávia Castelo, que mora num castelo cumbucano .... Juvêncio Viana, procurador .... Tamy Palácio, nora-neta da saudosa Eudinha .... Chico Campelo, que forneceu as mesas mais arrumadas do ano passado .... Célia Levy, uma das viúvas da Turma do Líbano.

BON MOT