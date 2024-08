Paulo Marcelo Martins Rodrigues em livro

Hoje, quatro da tarde, no auditório do Conselho Regional de Medicina, na Antônio Sales.

Teremos lançamento de Paulo Marcelo Martins Rodrigues, subtitulado Nos labirintos da complexidade, de José Maria Bonfim.

Fazendo 35 anos da partida daquele apontado o maior clínico de todos os tempos da medicina cearense.

O protagonista vem a ser pai do doutor Cabeto e filho da legenda política José Martins.

Foi presidente do Centro Médico Cearense, com apoio entusiasta de Haroldo Juaçaba.

E me atendeu, com presteza e competência, numa crise que me atingiu em madrugada do Iracema Plaza.

GRACIAS

Maísa Vasconcelos fez escorreita menção da biografia lançada.

Aliás, ocupo gaudiosamente pequena parte em O POVO da Tarde, que ela, ibopeanamente, comanda.

A BOLA É NOSSA

Com apoio certeiro de meus colegas da crônica esportiva, estabeleço aqui e agora o Dia do Futebol Cearense.

Vinte e um de agosto.

AMORE

Daniela Gentil, única varoa de Lurdes e Luís, está in love com Murilo Câmara.

Filho do Adrísio, guru da Turma do Líbano.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 23 de agosto: Regina Josino, coproprietária do Cine Pedra da Costa do Cumbuco .... Branca Pegado, que foi primeira-dama dos Diretores Lojistas do meu tempo .... José Maria Andrade .... Rejane Accioly, mulher do presidente do Náutico que construiu ala norte .... Patrícia Wanderley, da Lefer Viagens .... Ana Cláudia Canamary, esposa do Aristênio.

BON MOT

"A natureza não tem princípios. Não faz distinção entre bem e mal" Anatole France