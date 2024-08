Noite de autógrafos

Foto: acervo pessoal Com Estênio Campelo, mister biografia, que será também lançada no Crateús natal

Estênio Campelo autografou quinta-feira sua biografia no Náutico, que fica perto do seu domicílio na Beira Mar.

Três diretores da Casa do Ceará vieram especial de Brasília, Ednilson Caminha, da Educação e Cultura, Francisco Machado, da Saúde, e Carlos Euler Perpétuo, de Obras.

Acontecimento semelhante está previsto para o dia 28, no torrão natal do brilhante advogado, Crateús.

E por falar em livro, depois de amanhã, no Auditório João Frederico da Assembleia Legislativa.

Teremos Política com Dignidade, Joaquim de Figueiredo Correia.

Declinado por seu filho Francisco José, que receberá os convidados e amigos.

Exemplo de correção na vida pública, tendo sido deputado estadual, federal e vice-governador sempre impecável de Virgílio Távora, que estará representado pela filha Tereza Maria.

Foto: ACERVO PESSOAL Nataliciante de hoje, Wilma Patrício, e uma das amigas favoritas, Maria Vital

SOLIDÁRIOS

Dois testas deram serviço na noite da biografia, Evando Pereira, nas fotos, e Henrique Alcântara, no corrimento dos autógrafos.

Além do Franzé de Lima, que ocupa papel preponderante no Sociedade Cearense, desde primeiro número do Livro da Nata.

CASTIGO

É bom mesmo que o Fortaleza desembolse dez mil pelo tira-camisa do Pikachu, que valeu cartão amarelo.

Pois pancada grande é que mata a cobra, e o ato foi infantil.

MARTELANDO

Quando se chega a uma roda, e tem alguém usando da palavra.

Se faz mister pedir licença para entrar.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 24 de agosto: Elba Justa, onguista Sorriso Colgate .... Lygia Cavalcante, sobrinha dos meus saudosíssimos amigos Edmilson e Audísio .... Marluce Bandeira, sra Rubenilson .... Rosângela Moreira, delegatrice do Cumbuco .... Marta Pordeus, advogada.

BON MOT