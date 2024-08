Duas histórias no O POVO

Quando usei da palavra, antes de dar conta de tantos autógrafos, mencionei dois episódios que me envolveram em O POVO.

Um deles, quando citei dona Albanisa Sarasate, introdutora, junto ao marido, e se postando favorável.

O segundo, quando trouxe à baila a grande figura de José Raymundo Costa, a quem, ao tratar da minha permanência, entreguei uma proposta por escrito.

A reação do grande Costa foi a seguinte: Não e não! Aí, eu disse: Por que não, Costa? Ao que ele justificou: Os outros vão querer também, dentro do princípio da isonomia.

Justifiquei a minha pretensão de um reajuste lhe perguntando: Você sabia que no Corinthians o Rivelino ganha mais do que os outros jogadores?

Então, ele me fulminou: Disso, eu sei, só não sei ainda quem é o Rivelino de O POVO.

SENSIBILIDADE

De Oto e Guida de Sá Cavalcante, recebemos: Estamos extremamente felizes com a nota de hoje a respeito de nossa querida filha Patrícia.

Além de tudo, é bem preparada, e tem escrita muito bonita, nossos sinceros agradecimentos.

BENFEITOR DE RODA

Sílvio Nascimento, que chegou a disputar Prefeitura de Caucaia, sai pra vereador desta vez.

Calcado no grande benefício que ensejou aos co-munícipes, qual seja, ônibus de graça.

BISEI

Estou relendo A Crônica das Artes Plásticas do Ceará, do saudoso José Julião.

No qual sou citado, e não apenas uma vez.

BICOS DE PENA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Ana Virgínia Martins, filha de Gláucia e Adriano, do Volare, e mulher do construtor Otacílio Valente .... Marcus (Lajota) Lage, logo que namorada retornou aos States, recolheu-se ao Cumbuco e, mais tarde, foi visto comandando papo no Ordones do oeste.