Foto: arquivo pessoal Lúcio Brasileiro em momento de tocante discurso, durante o lançamento de sua biografia

Felipe Adjafre nas teclas e César Barreto encamparam a música tema da biografia.

O sol que outrora brilhou em minha vida/ Apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais.

Minha vida é uma noite sem lua e sem estrelas/Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais.

E hoje cansado de tudo sigo os meus passos/Na esperança de um dia mais tarde te encontrar/E apertar-te, amor, em meus braços.

E ver contigo o novo sol brilhar/Como as nuvens que passam vagando perdidas no espaço/Como a gota de orvalho caída perdida no chão.

Eu também me perdi vou vagando passo a passo/Na esperança de um dia encontrar uma nova ilusão/E hoje cansado de tudo sigo os meus passos.

Na esperança de um dia mais tarde te encontrar/E apertar-te, amor, em meus braços num abraço/E ver contigo o novo sol brilhar.

DEPOIS DO PASTO

Almoçando no Don Pepe, fazendo a base pro jogo do Fortaleza, com suas respectivas.

Os médicos Sálvio Pinto, Napoleão Neves, Jorge Eldo, só que em mesas separadas.

A VEZ DO BERÇO

Biografia do Estênio Campelo será, obviamente, lançada em Crateús.

Só que em janeiro.

JUSTA CAUSA

Imortal Batista de Lima, que dirigiu o Centro de Humanidades da Unifor, será pranteado hoje.

Nos 40 anos do Curso de Psicologia.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 27 de agosto: Beatriz Viana, da Família Jangada Clube, pertenceu à lista das Dez Mais .... Lúcia Holanda, mulher do Agimiro .... Arnaldo Almeida, pioneiro da pizza da Treze de Maio, nas cercanias da Matriz de Fátima .... Dayse Assis.

