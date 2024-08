Os melhores da telona

Foto: pexels.com Ingrid Bergman, atriz (1915-1982) sueca que atuou em vários filmes europeus e americanos. Ela ganhou muitos elogios, incluindo três prêmios da Academia, dois prêmios Emmy, quatro prêmios Globo de Ouro, um prêmio BAFTA e um prêmio Tony

Revista The Hollywood Reporter promoveu enquete entre dois mil para apontar os Dez Melhores Filmes de todos os tempos.

Casablanca, o melhor dos melhores, recebeu apenas a sexta colocação.

Já O Poderoso Chefão, que por sinal não vi, é citado duas vezes, na primeira e sétima posições.

Os demais, O Mágico de OZ (1939), Cidadão Kane (1941), Um Sonho de Liberdade (1994).

E.T. - O Extraterrestre (1982), 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), A Lista de Schindler (1993),

Quanto a esta coluna, não precisa nem enquete, aponta Humphey Bogart e Ingrid Bergman como os protagonistas do melhor de todos, Casablanca.

Foto: ACERVO PESSOAL Entre Adriano Josino e Carlos Araruna, Deusmar Queirós (com Auricélia) recebendo Medalha Edson Queiroz na Assembleia

CAMBEBISTAS

Jantando no Chez Marc do Icaraí, três ativos participantes de passadas governadorias.

Maia Júnior, que chegou a vice, Sérgio Machado, que chegou ao Senado, e Tibúrcio Frota, construtor do Porto do Pecém.

SEM MAR

Presidente da Soamar daqui, Jamiro Dias de Oliveira.

Informando que entidade acaba de ganhar uma sala em Brasília.

NOSTALGIA

Antes de assumir a Cearense de Letras, que se dará em outubro.

Fernanda Quinderé retoma a presidência, hoje, da Fortalezense, no lugar de Graça Fonteles, cujo mandato encerrou.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 28 de agosto: Domenico Gabriele, tesoura, desde que chegou da Itália, do jornalista mais antigo do mundo .... Guto Benevides, nome de quem mais se parece com o Gutinho .... Sílvia Dummar, nora da Lúcia do Castelo .... Herbert Vieira Júnior, de Mossoró, entrosado no que o Ceará tem de melhor .... Marilena Rocha, nascida Gondim, de Zemaria e Lidinha, meus compadres .... Ricardo Martins .... Otalibas Rocha, supermercadista.

BON MOT

"Ela me fez feliz, eu a fiz mãe: estamos quites" N. Restif de la Bretonne