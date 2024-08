Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil Avião da TAP Portugal

Num dos seus últimos voos Lisboa-Fortaleza, TAP ofereceu, na Classe Executiva, salada de atum como entrada.

E ossobuco de vitela, com molho Setúbal Moscatel, e pirê de cenoura ou pasta quatro queijos.

De sobremesa, pudim de leite, antes do chá ou chocolate, e bandeja de frutas frescas.

Vinho branco do Douro e Quinta da Alorna Reserva, das bandas do Tejo.

Bebidas espirituosas, licores Beirão e 35, aguardente Velha Mavem, Rum da Madeira, Amarguinha Original.

E para quem não é muito de álcool, a pedida foi Coca-Cola zero.

VELHA LIVRARIA

Neste 2024, faz 110 anos As Lutas do Ceará, de Soares Bulcão .... E a mesma idade, Aves de Arribação, de Antônio Sales.

E completando trio imorredor, centenário de Poemas dos Belos Dias, by Cruz Filho.

LEGENDA VIVA

Primeira quarta de setembro, Cine Pedra da Costa abrirá especialmente.

Documentário sobre Nirez, com a presença do próprio.

PRAIANOS DE AÇO

Missa dominical das cinco da Matriz da Tabuba recebeu bastante fiéis.

Porém, não lotou, face Castelão.

BICOS DE PENA

No Chez Marc, mediante um tinto de boa cepa, notário Cláudio Aguiar tinha defronte um nostálgico do AAAA .... Cibele Hissa, consorte do arquiteto-gentleman José Nasser, de compromisso hoje com seu calendário pessoal .... Victor Frota Pinto almoçando dominicalmente no Don Pepe com Viviane, que vem a ser uma Marinho de Andrade do tradicional tronco sobralense.

BON MOT

"Sexo é uma das nove razões para a reencarnação. As outras oito não interessam" Henry Miller