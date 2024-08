Uma longa trajetória radiofônica

Foto: ARQUIVO PESSOAL Lúcio Brasileiro e Nazareno Albuquerque, companheiros na rádio O POVO CBN

Trabalhei em todas as rádios da Capital e mais a Educativa de Sobral.

Vamos lá, Uirapuru, Iracema, Dragão do Mar, Verdes Mares, Calypso e Rádio Clube.

Menos Assunção, da qual, porém, participei do programa inaugural, a convite do padre Landim.

Hoje estou em O POVO-CBN, emplacando na audiência, sobretudo nas classes C e D, que nunca antes atingi.

Comecei em 1957, na Emissora do Pássaro, que liderava o Ibope.

Sendo, portanto, meus pais, José Pessoa de Araújo e Aécio de Borba, ao qual mais tarde acompanhei na Avenida Imperador.

OS DOIS

Daniel Diógenes participa em Florianópolis do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida.

Com ele, mulher Lílian, de ativa participação na Fertibaby.

FIEC, 9 DE 12

Sérgio Ponte vem de instituir a comenda Alan Neto.

Que viúva Ivanilde Rodrigues receberá, na 53ª edição dos Melhores do Esporte.

VITÓRIA A PULSO

Fortaleza tem de ganhar hoje do Botafogo de qualquer jeito, embora empate possa servir.

Agora, se perder, os adversários vão se lembrar de um grande filme com Bette Davis, Dama Por Uma Noite.

BICOS DE PENA

Gentleman Sílvio Frota festejando seu primeiro Jubileu de Diamantes, sessentão, em Portugal .... Íris Amaral, Laíse Carvalho e Beatriz Viana representaram Jangada Clube no natalício de Wilma Patrício .... No Ordones do oeste, jovens empresários Geraldo Filho de Maria e Jaime Rodrigues, que ficaram vizinho à mesa de Edilmo Cunha.

BON MOT

"O tempo é um grande mestre, o terrível é que ele mata seus alunos" Hector Berlioz