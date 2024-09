Dois conterras pró-Campelo, sendo um torrão

Foto: Acervo Pessoal Estenio e matriarca Mundinha

Pensei que fosse fácil, me enganei. Falar sobre Estenio Campelo foi pra mim prazeroso e difícil. Se fosse escrever o que sei e o que ele representa para todos nós, mil páginas seriam pouco. Deixe-me tentar.

É um exemplo de amor e carinho para com a família. Junto à esposa, irmãos, filhos, genro e neto, vive os melhores momentos da vida.

Há mais de três décadas colabora intensamente com o Natal das Crianças Carentes em Crateús, nossa terra natal. Certa vez, demorei a avisá-lo sobre a ajuda da festa. Ele me ligou: "Como é, Antonio dos Santos, não vai haver o Natal das criancinhas este ano?".

Nossa amizade vem dos pais dele, João Amaro e dona Raimundinha, grandes amigos e compadres dos meus, João Melo Cavalcante e Leonor.

Hoje, em Brasília, tem uma banca de advogados das mais conceituadas, com atuação marcante nos tribunais superiores, onde goza do maior conceito e respeito. No Direito do Trabalho, é insuperável.

É um cidadão do mundo, sem perder a simplicidade. Faz amizade com facilidade e cativa quem dele se aproxima.

De tão bom e caridoso, às vezes penso que ele tem dois corações. Nunca negou a mão amiga, a orientação e o conselho de mestre. É, como ninguém, um filantropo.

Em uma de suas poesias, define-se com primor: "Sou livre para ser quem eu quiser: Deus, menino, homem ou mulher, rico, pobre, louco, santo... quem eu quiser".

Viva o Estenio! Que Deus o proteja e lhe dê vida longa por muito tempo mais, para nos ensinar o sentido de viver.

Antônio dos Santos (de Crateús)

Nascer em berço de ouro significa, em geral, ter sucesso em todos os segmentos da vida moderna. Diferentemente, alcançar destaque tendo nascido em uma família numerosa, no Interior do Ceará, sem maiores apoios materiais, é objetivo reservado a um seleto grupo de vencedores e especiais seres humanos.

Referimo-nos a Estenio Campelo, ícone da advocacia brasileira. Tendo saído de sua terra natal ainda jovem, estabeleceu-se primeiramente no Rio de Janeiro. Por um fato histórico, deslocou-se para Brasília, para aí concluir o curso de Direito, transformando-se num advogado de altíssimo conceito, por sua competência e extrema respeitabilidade.

Os que conhecem Estenio sabem que se trata de uma pessoa generosa e merecedora de respeito, tanto no campo profissional, como social, por seu carisma e capacidade de jamais ter perdido sua simplicidade, revelada no trato com todos.

Orgulho-me de ser uma das pessoas que possuem a felicidade de tê-lo como irmão e amigo.

Estenio já deixou sua marca na galeria dos grandes homens brasileiros.

Que seu exemplo seja imitado por todos os que perseguem o Ideal da carreira jurídica.

Adriano Josino da Costa (de Fortaleza)