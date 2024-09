Foto: ACERVO PESSOAL Sara Santos e Heliane de Castro, uma das Volares do Ideal

Alguns exemplos de minhas intervenções em O POVO CBN:

Lágrima não se enxuga com o lenço, a maneira correta é usar o dorso da mão.

Não é cortês fechar a carta antes de entregá-la a quem vai levá-la, a não ser que o portador peça.

Não se pode chamar cerveja de drinque, que sempre se refere às bebidas destiladas, tais uísque, vodca e rum.

Ninguém está "ao par" disso ou daquilo, o correto será sempre dizer está "a par", deixando "ao par" para a Bolsa de Valores.

DOBRO

Lúcio Alcântara, cuja alocução recebeu muitos elogios, não foi único governador presente ao lançamento.

Gonzaga Mota também, que levou consigo o filho nominado.

EM TODAS

Lendo a resenha de Joaquim Ferreira dos Santos abordando 1958.

Deparei-me com uma referência a Evaldo Gouveia, Epaminondas e Mário Alves, do Trio Nagô, incluídos na lista dos dez que mais atuaram na Rádio Nacional neste período.

DENOMINAÇÕES

Livro do ex-secretário da Agricultura, Ésio de Souza, muito bem intitulado No Rastro do Boi.

Figura em minha estante na varanda sul do dormitório praiano e tem subtítulo Conquistas, Lendas e Mitos.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 2 de setembro: Luiz Carlos Aguiar, varão de Luiz Carlos sênior, que esteve ao lado de Sílvio de Castro na entrega do diploma de Sócio Honorário do Ideal .... Ana Célia Costa, onguista fundadora da Sorriso Colgate .... Tonzito Vieira, correspondente, faz anos, da Turma do Líbano no Rio .... Livramento Costa, que pertence aos remanescentes locais da Turma da Guadelupe Pessoa, que trocou Fortaleza por Recife .... Sidimar Maia, representante do Alto Amazonas na minha ONG.

BON MOT

"A ironia é uma tristeza que, não podendo chorar, sorri. " Jacinto Benavente