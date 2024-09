Foto: Levy Mota/ Divulgação Teatro Máquina, com "Paraíso

.

Manterei constante vigilância sobre mim mesmo e, muito proveitosamente, submeterei cada dia a uma revisão.

Porque é isso que nos torna maus, que nenhum de nós rememora a própria vida.

Refletimos apenas sobre o que estamos prestes a fazer, entretanto, nossos planos para o futuro provêm do passado.

Numa carta a seu irmão mais velho, Nonato, Sêneca descreve um exercício bom que tomou emprestado de outro filósofo.

No fim de cada dia, o proeminente cidadão agia assim mesmo nas ilações das seguintes questões.

Que mau hábito reprimi hoje? Como ficarei melhor? Minhas ações foram justas? Como posso melhorar?

Foto: acervo pessoal Gonzaga Mota se fez acompanhar do filho nominado na retumbante noite de minha biografia, aliás, fui seu brado na televisão lançando Tasso, que fez o Ceará acreditar que o Galeguinho de Olho Azul poderia ganhar

ELÁSTICO

Cláudio Aguiar chegou ao Don Pepe com Andréa e mesa plural na cabeça.

Tanto que abriu com seis e acabou com dezesseis, ou melhor, dezoito.

EM PROSA & VERSO

Prof Linhares Filho comparece dia 18 ao Ideal, levado por dois livros de veias diferentes.

Frutos do Dia de Faina e Cantos do Anoitecer.

VAI & VOLTA

Estênio Campelo regressa ao Ceará em janeiro.

Incluindo, desta vez, o torrão Crateús, por razão biográfica.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 4 de setembro: Denise Montenegro, que hoje tem ligações de contra-parentesco com a baronesa Sílvia Amélia .... Lino Villaventura, nome até no Japão .... Conhecendo muita Lúcia Maria, cito, no dia de hoje, nataliciante Maria Marlúcia da Silva.

BON MOT

"A velhice é a conclusão da vida, o último ato da comédia" Cícero