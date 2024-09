Memórias de bons momentos

Foto: KLÉBER A. GONÇALVES IHeloísa Juaçaba, artista plástica e fundadora da Casa de Cultura Raimundo Cela

Voltei em recente manhã, por salutares razões, à casa onde moraram Haroldo e Heloysa Juaçaba, Barão de Studart com Costa Barros.

Ali, eu me lembro muito bem, participei de uma das melhores rodas da minha vida.

Em torno de dom Jerônimo de Sá Cavalcante, levado por seu irmão caçula, o jornalista Hermenegildo.

Mais tarde, chegaram os gêmeos Bezerra, Adauto e Humberto, sempre benfazejos.

Antes, o monge beneditino tinha sido entrevistado por mim na pioneira estação de televisão, da qual, quase fundador.

Quando lhe perguntei se o adultério era pecado, respondeu: Lúcio, único pecado do mundo é a falta de amor.

ATIVA

Quem telefona ferrando exemplar da autobiografia é Ana Juaçaba.

Que, como chefe do Cerimonial de Cid Gomes, tanto colaborou para o êxito do meu recebimento da Medalha da Abolição.

DISPUTADO

Só agora soube da partida de Gotardo Moraes, que pertencia à Turma do Náutico, e sempre muito cotado entre as gurias da época.

Uma das namoradas mais bonitas usava um sinal móvel que circulava pela cabeça.

ESTIMADO CONFREIRO

Sílvio Carlos não faltou com seu apreço, abrindo conosco sua coluna do dia 23.

Sou grato, então, ao Papa do Amadorismo.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 3 de setembro: Eduardo Sisnando, que reside no estrangeiro, e de lá enseja ao pai, Givaldo, participar do meu Guia-Saúde .... Dayse Tavares, da cúpula diretiva do Farias Brito .... Rafael Leal, caçula de Sílvio, que foi meu pai .... Eliana Bittencourt, primeira-dama da Fecomércio.

BON MOT

"A alegria evita males e prolonga a vida" William Shakespeare