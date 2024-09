Foto: Reprodução Wikipédia Filósofo Cícero

Se alguém puder provar e me mostrar que penso e ajo erroneamente, mudarei minha forma de pensar e de agir.

Com toda minha melhor boa vontade. Essas colocações foram feitas por Marco Aurélio em Meditações.

Alguém tentou, certa vez, discutir com o filósofo Cícero citando algo que ele dissera ou escrevera.

Essa pessoa afirmava que Cícero estava dizendo algo diferente daquilo que acreditava ou fazia muita fé no passado.

Resposta: Eu vivo de um dia para outro! Se algo me parece provável, eu o digo naquele momento.

E é assim que, diferentemente, de todos os outros, continuo sendo um agente livre.

Foto: acervo pessoal Silowa Henrique e Regina Fiúza, no BS Design, by Paco. (Evando)

PONTO DE PARTIDA

Aprovado no vestibular da UFC, Lucas Lima Leite recebeu o jaleco.

Mediante orgulho do avô otorrino, Valdélio, e do filho Júnior, campeão de tímpanos.

GERAÇÃO

De José Maria Bonfim, recebo seu livro sobre Paulo Marcelo Martins Rodrigues.

Que, por sinal, entrou no meu Exército da Salvação bem antes do filho Cabeto.

AQUI & LÁ

Decolando para São Paulo, urologista-cancerologista dr Hidelbrando Mota Filho.

Que desemboca na França, em seu mister.

BICOS DE PENA

Paulo Sérgio recebendo no Ibiza Marc e Inês do Chez Marc, praticando a política da boa vizinhança .... No gabinete do dr Jório, Olga Saboya, mostrando ao próprio excelência da nova fachada .... Estrearam de avós, dr Jorge Eldo e Amélia, após baixada da cegonha trazendo Antonella para filho Arthur e nora Caciane.

BON MOT