Foto: Rodrigo Carvalho Nirez, jornalista e pesquisador

Noite de antonte, presidente da Academia de Cinema, Régis Frota, sempre de Aurila, deu a largada do Centro Cultural do Cumbuco.

Que deveras marcou, trazendo o supermemorialista Nirez, que foi o protagonista.

Pessoalmente e através de vários depoimentos sobre ele, até mesmo de um imortal, Juarez Leitão.

De Fortaleza, vieram Neuma e desembargador José Cláudio Carneiro, médico Glauber Paiva, engenheiro Osvaldo Jucá e operador Aderbal Nogueira.

Brindados por Regina e Adriano Josino com trailers das possíveis próximas atrações do Pedra da Costa.

Sucessos do cinema, tais Mulher Exótica, com Ingrid Bergman e Gary Cooper, e A Última Carroça, de Richard Widmark, primeiro faroeste do São Luiz.

Foto: acervo pessoal Dr Álvaro Andrade, nataliciante agostino, com Suely Kubrusly, braço financeiro do Crio benfazejo

PRECIOSIDADE

Estênio Campelo recebeu de um conterra amigo, César Vale, uma verdadeira relíquia.

Capa do meu primeiro livro, Até Agora..., lançado no Náutico para multidão, tanto que inesquecível Ivens Dias Branco entrou na fila três quadras além.

RESPEITANDO AS CARAS

Se eu fosse presidente da Fifa, uma das metas da estreia seria abolir o Hino Nacional em jogo peba.

Ficaria exclusivo da Copa do Mundo.

ANTECIPAÇÃO

Vânia Canamary fazendo a reserva pro Réveillon em Lisboa.

Trata-se do Bellavista, onde já fiz vários Natais.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 6 de setembro: Verônica Perdigão, que foi das Dez Mais, quando lista tinha .... Bárbara Furlani, que matrimoniou cirurgião plástico .... Naiana Becker, uma das duas varoas de Nadya e Dão Cabral .... J. Osvaldo Studart Filho .... Andréa Campelo .... Lólia Rodrigues, por casamento, do clã dos, há muito partintes, Edice e Edmundo .... Conceição Amaral.

