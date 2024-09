Foto: Reprodução Pinterest Diógenes, o Cínico

Internamente, deveríamos ser diferentes em todos os aspectos, porém, nossa vestimenta exterior deveria se misturar com a multidão.

Essa colocação foi de Sêneca, em suas Cartas Morais, mas hoje passamos a palavra a Diógenes, o Cínico: Ele era um filósofo controverso, que vagava pelas ruas como um filósofo sem-teto.

Até hoje, suas declarações ainda nos fazem pensar, mas se a maioria de nós o tivesse visto naquela época, pensaria tratar-se de um maluco.

De fato, rejeitar os fundamentos da sociedade aliena outras pessoas até as ameaças.

A transformação exterior, por exemplo, em nossas roupas e em nossos cuidados pessoais, podem parecer importante.

Todavia, é superficial, se comparada com a mudança interior, que é aquela da qual só nós temos conhecimento.

ALTA

Aqueles que passam (e são muitos) pela avaliação do Google do São Carlos, dando o maior dez à competência do dr Edson Quaresma.

E também ao modo como são recebidos por sua assistente Andreia.

VEREDITO

Atesto recebimento de A História do Infarto - do Mundo ao Ceará, por José Maria Bonfim e Gentil Barreira.

O livro é certamente excelente, porém, graças a Deus, ainda não passou por mim.

LEMBRANÇA

Matrimoniaram-se na Igreja do Líbano Marcela Gripp e Daniel Magalhães Filho.

Ele, bisneto de Margarida Gradvohl, amiga e parceira inesquecível.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 7 de setembro: Cid Holanda, um dos varões de Manoel e Mana .... Manassés Fonteles, que foi reitor da Universidade Estadual .... Tereza Araripe Morais, filha de Ary Araripe, Grande Benemérito nautiquino, pedindo permissão ao imortal Mozart Soriano Aderaldo, que criou o termo .... Ubiratan Aguiar, cearense que chegou a presidente do Tribunal de Contas da União.

