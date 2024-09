E a coluna começou aqui

Foto: acervo pessoal GRANDE Thormes visitou Ceará

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, o empresário Ivens Dias Branco Júnior, sucessor do pai na tocagem do Império do Aquiraz.

A propósito, diremos que seu sucesso não foi surpresa para ninguém, por reunir as credenciais que pontaponteiam o sólido comando.

Quais sejam, pés no chão, mente em permanente ebulição, confiança e fé no futuro.

Eliane Machado, viúva do meu inesquecível patrão televisivo Jaime, por sinal, filho nominado de um dos homens mais corretos que hei conhecê-lo, Jaime Machado da Ponte.

Adalberto Benevides, que será devidamente cumprimentado, sobretudo pelos apreciadores vinícolas que procuram seu escore.

Sandra Vieira, que não quis ser primeira-dama do Náutico, pois o marido Luiz Sérgio chegou à cogitação.

Francisco Gurgel, juiz que exerceu a Vara da Infância, casado com Lúcia, nascida Bezerra.

Irisdalva Furtado, uma das Moças de Crateús, caçula do trio com Irismar e Ítala, todas caracterizadas pela distinção pessoal, tendo dado até mesmo uma miss, que, escolhida pelo Country, não concorreu à final com Emília Corrêa Lima, por estudar na Imaculada Conceição, que vetou.

Sérgio Sidou, único varão concebido pela dr Vanda Tahim, de seu enlace com Luiz Eduardo.

Lygia Cavalcante, sobrinha de meu irmão civil Edmilson, cuja casa, Rancho Alegre, inaugurei com um chá, que foi o último pedindo chapéu pras senhoras, e a estreia de Nicinha, Holanda de Quixadá, como anfitriã vocacionadíssima.

Teresa Porto, mulher do Tarcísio, quer dizer, dama rotária.

Júlia Galdino, Studart do João Osvaldo de Jacarecanga, sendo seu marido descendente de América-Brasil dos salineiros do Cocó.

Janes Parente, nascida Fiúza, do clã enraizado da melhor sociedade.

Karla Vasconcelos, nascida Feitosa, matrimoniada com oftalmologista, dr Airton.

Abrindo uma brecha neste espaço tão eficientemente aniversariante, contarei baixinho, embora altaneiramente, pra vocês, que na minha estante da varanda sul do meu abrigo praiano, tenho pregada com vários clipes dourados uma fotografia deveras marcante do meu ano de estreia, 1955, quando em dezembro o casal Altamir Orquedo deu um coquetel antecedendo a inauguração do Centro Massapeense, ao qual compareceu Jacinto de Thormes, convidado especial do grande baile presidido pelo Arrudinha.

Na foto em questão, aparece a primeira Glamour-Girl, Fernanda Parente, ao lado do maior cronista da época e os locais, Robert de Sangerie, Walbamo, Eutímio Moreira, Hermenegildo Sá Cavalcante, que acontecia às vezes, e, adivinhem, aos 16 anos, o duradouro Paco.