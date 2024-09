Foto: Divulgação Lazer e descanso ao ar livre

De Sêneca, sobre a tranquilidade da alma: Deveríamos sair e caminhar sem destino.

Para que a mente pudesse ser alimentada e refrescada pelo ar livre e a respiração profunda.

Numa cidade notoriamente ruidosa como Roma, era impossível obter muita paz.

Os barulhos das carroças, os gritos dos vendedores, o martelar de um ferreiro.

Tudo isso enchia a rua com penetrante violência, para não falar nos cheiros pútridos, uma cidade com esgotos deficientes.

Assim, os filósofos saiam seguidamente para arejar a cabeça.

INDISPENSÁVEL

Cortaram o pau d'arco que frondosamente se debruçava sobre a parede oeste do meu depósito cumbucano.

Então, agora estou me valendo da árvore do Clube da Polícia Federal fronteiriço, pois o amarelo faz parte da minha vida.

AMIGÃO

Lança do meu livro Assim Falava Paco, no Ideal, foi última vez que vi Aurélio Mota.

O cidadão que me devolveu o Clube da Piscina, após longo período hibernando.

COMUM DE DOIS

Antes da troca de ano, Humberto Mendonça tira do prelo seu livro mais recente.

Brasil Apesar de Tudo, com subtítulo também muito bom, Por Falta de Um Grito se Perde Uma Boiada.

BICOS DE PENA

Marcus (Lajota) Lage programando para hoje uma das periódicas visitas de Lúcia Maria Asly, amiga sua e minha .... Francisco José, filho do grande Figueiredo Correia, me fez verbete do livro que escreveu sobre o pai, o que, naturalmente, agradeço .... Casal de hóspedes chegando altas horas, de malas nas mãos, ao Residencial Caju, erguido precisamente onde morei toda uma vida praiana.

BON MOT