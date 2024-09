Noca articulista

Foto: Acervo pessoal Patrícia de Sá Cavalcante

Formada pela Universidade Federal e pós-graduada pela USP em Psiquiatria, Patrícia de Sá Cavalcante é agora articulista mensal da nobilíssima página de O POVO.

Terça, aconteceu com sua segunda colaboração, que mereceu do pai, Oto, mensagem seguinte:

Minha Filha, que beleza o seu artigo! Quanta sensibilidade! Quanta elegância!

Quanto conhecimento! No entanto, o mais importante, para mim.

É que, com minhas imperfeições, lhe amo muito! Beijos do Seu Pai, amoroso e admirador!

Foto: acervo pessoal Verbetes do Sociedade Cearense, que está pra sair do prelo da LCR, Lucila Norões e Erilan Girão

SABADINO

Manoel e Tânia Veras capricharam na galinha caipira.

Em torno de Edilmo Cunha, Cláudio Philomeno, Danilo Gurgel e Marcos Bandeira, único que trouxe a mulher.

LÊDA QUE É MARIA

Dia 16, das 13 às 19, no Gran Marquise, Missão Mulher.

Evocando O Melhor do Empreendedorismo.

COISAS DA LÍNGUA

Assim como opção é sempre no singular.

Tosses é sempre no plural, segundo eu mesmo revelei no meu apenas Um Minuto em O POVO-CBN.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 11 de setembro: José Maria Girão, do excelente time da Loteria .... Régis Dias, que atuou na vida pública, estadual e municipal .... Karina de Castro, sra Marcelo de Castro, portanto, nora de Branca e Josué .... Evandro Colares, que participa da nossa associação praiana, a quem recentemente encontrei no almoço urbano do Luciano Cavalcante.

