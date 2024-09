Num bar com João Saldanha

Foto: Reprodução João Saldanha

Tabefe Não Havido: Estando no Rio com Gomes Farias, inesquecível Paulino Rocha foi ao apartamento de João Saldanha.

Onde enxugou algumas cervejas com seu amigo, que está aí vivinho da silva, para confirmar.

Acontece que meu quiproquó com o comentarista, que chegou a técnico da Seleção, veio à tona.

E ouvindo do Paulino como eu era um cara legal, Saldanha saiu-se assim: Então, eu não consegui entender o rapaz.

O destempero ocorreu no bar do Copacabana Palace e foi até noticiado em O Globo.

TRILHA

Flávio Leitão Filho obteve a quarta posição entre os doze eleitos para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Aconteceu no 35° Congresso Nacional, em Belo Horizonte.

DIA & HORA

Edilmo Cunha começando a comunicar a quem de direito as diretrizes do almoço anual.

Sexta-feira 29 de novembro, começando ao meio-dia e indo em frente, no restô Ugarte.

ROTEIRO MEU

Outubro verá no Japão Ana Carolina Câmara Studart Marques, que forma na Constelação Escossial, fincada no BS Design.

Depois, China, pelo menos em sonho.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 13 de setembro: Cláudio Figueiredo, que foi quem primeiro me trouxe para o Iracema Plaza, uma semana, que depois virou metade da metade de um século .... Maria Leitão, imortaliza, pois mulher do Juarez, da Cearense de Letras .... Arthur Melo, paraense que matrimoniou uma De Assis daqui, produto do dr Mário e dona Iracema .... Xico Moura, genro de Zejulio Cavalcante e Laís .... Dayany Sousa, mulher do Capitão Wagner .... Maurício Filizola, que presidiu a Fecomércio .... Magno Amoreira, caçula de Santa Maria e do saudoso Eymard.

BON MOT

"O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano" Isaac Newton