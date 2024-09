Paulo Marcelo Martins Rodrigues e Régis Jucá

Do livro Pelos Labirintos da Perplexidade, de José Maria Bonfim, sobre Paulo Marcelo Martins Rodrigues:

Na minha maneira de ver, o amigo in pectore de Marcelo era Régis Jucá, os dois mantinham muita coisa em comum.

Eles se assemelhavam fortemente, o pai do Régis, Lineu, era médico e filho de Quixadá.

O pai de Marcelo, José Martins, era advogado, também nascido na Terra dos Monólitos.

Marcelo era somente três anos mais velho que Régis, ambos gostaram e fizeram seus estudos iniciais no Rio.

Porém, um acontecimento mudou drasticamente a vida de Jucá, perdeu seu pai quando tinha apenas doze anos, e sua mãe, Glaura Monte, então decidiu morar na Capital do País.

ELOS

No Select Santander, encontro Sérgio Moraes, neto do Gotardo da Livraria, meu parceiro e king no Ideal.

Sobrinho do Gotardo, que foi da minha Turma do Náutico, e do Carlos Augusto, companheiro da Unidos do Natal.

CÉLERE

Fernando Esteves estreia hoje oficialmente como presidente do Ideal, comandando solenidade dos 93.

Já ensaiando pro centenário que vem por aí.

AO PÉ DA LETRA

Agora, não preciso mais perambular pela Bezerra de Menezes, em busca das casas onde moraram Waldemar de Alcântara e Dolores.

Lúcio me envia publicação da Fundação Jeito de Ser, Jeito de Morar, esclarecendo tudo.

BICOS DE PENA

Almoçando no Don Pepe, desembargador Zezé Câmara e Jovita, com Serginho Rêdes e Ozeneide ....Edilmo e Lurdes Cunha sentaram praça na massaria da Virgílio Távora com Antônio Tomás, mercê natalício da filha arquiteta Andréa .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, uma das maiores figuras da geração, Erivaldo Arraes.

BON MOT