Reparo biográfico

Foto: arquivo pessoal Lúcio Brasileiro em momento de tocante discurso, durante o lançamento de sua biografia

Quem toca é o Ivan Lima Verde, legenda fazendária, que acabara de ler todinha minha biografia.

E vai logo fazendo um reparo, qual seja, protagonista não haver mencionado o Conselho dos Contribuintes, onde trabalhei, no Governo Plácido Castelo.

Diz que não poderia esquecer, pois no pouco tempo que servi, me tornei uma figura marcante, à esquerda do térreo do Palácio da Fazenda.

Recordamos as duas bancadas, do empresariado, Audálio Monteiro (Indústria), Carlos Barbosa (Comércio) e Luiz Teixeira de Alcântara (Agricultura), que foi quem assinou a carta enviada, agradecendo o meu eficiente desempenho.

E o pessoal da Casa, Gabriel Lopes Jardim, José Arimatéia Barroso e Edilson Maia Chaves, além do presidente Francisco Militão e seus adjuntos, Murilo Mota e Sérgio Marinho.

SETE E MEIA

Amanhã, teremos empresário-poeta Albino Oliveira, no Salão Macambira, do Ideal.

Via Cristianismo: Um dos Pilares da Cultura Ocidental.

CALENDÁRIO

Chez Marc estará aberto por toda esta semana.

Fechando a seguir até primeiro de outubro.

NUPCIAL IRACEMISTA

Jangada Clube, palco da união de Thaíse Carvalho e Emanuel Diniz.

Sexta 20.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 16 de setembro: Cássio Sales, meu afilhado, produto da exemplar união Ceará-Pará, Bob-Nazaré .... Maria do Socorro, mulher do pintor Almeida Leite, único pincel que até hoje retratou meu Ugarte .... Manuel Rocha, advogado militante.

BON MOT

"Todos nós representamos duas comédias: uma perante os outros, outra, perante nós mesmos" Paulo Bonfim