Com louvor, só nota dez

Uma ocasião, na Jangadeiro, canal que me honra ter sido quase fundador, formei uma banca para julgar o governador de então.

Na sua vez, Renan Braga ministrou um "nove com louvor", motivando minha intervenção.

Fiz-lhe ver que teria que votar novamente, pois a nota dada simplesmente não existia.

Sendo nove uma nota restritiva, e louvor, uma reforçativa de plena satisfação.

O fato de você completar uma nota dez com louvor é porque não existe nota onze.

Feito o necessário reparo, devolvi a palavra ao colega, que então soltou um dez.

TRIBUTO

Chefs Bernard Twardy, Elcio Nagano e Antônio Carlos Pontes se juntam aos colegas Moisés Batista e Felipe Cicconato, do Mangue Azul.

Na reverência do restô ao saudoso Fernando Barroso, boca da noite de depois de amanhã.

ENXUTÍSSIMO

Um primor, convite pro natalício oitentão de Alódia Guimarães.

Dia 26, partir 21h30, Pallatium Buffet.

PRÓXIMA ATRAÇÃO

João Guimarães, pelo Administrativo, e Ana Luiza Costa Lima, Conselho.

Convidando pro lança, começo da tarde de hoje, do Troféu Mulher Empreendedora Bárbara de Alencar, na Fiec.

RONDA DOS NATAIS DE

Terça, 17 de setembro: Denise Alves, viúva do Chico, um dos melhores sujeitos já tidos .... Luiz Girão, hoje dividido entre Fortaleza e Lisboa .... Guadelupe Pessoa, que voltou a morar no torrão Recife .... Leopoldo Albuquerque .... Lina Pinheiro, afim do Grupo Hapvida .... Paulo Moreira de Sousa, de fortes ligações nautiquinas .... Ivana Maia, cujo marido foi vice-governador .... Monaliza Targino, matrimoniou Roberto.

BON MOT