Maior da televisão Brasileira

Foto: BestSeller/Divulgação Livro "O lado B de Boni" narra história de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho

Li de cabo a rabo o livro que Boninho, filho do Boni, escreveu sobre o pai, maior homem da televisão brasileira em todos os tempos.

Tem o Walter Clark, que fundou a Globo, e conheci em casa do Edson Queiroz, acontece que era um homem de vender publicidade, e não um administrador.

Tive chances de me enturmar com o Boni, com quem cruzei várias vezes na sua Ibiza favorita e minha.

O encontrava com alguns amigos na principal discoteca da ilha, a Kou.

Porém, nunca me aproximei, temendo que ele achasse que se tratava de um turista chato, que não pode ver uma personalidade.

Penso que, se não fossem esses cuidados, teria me tornado para ele uma agradável companhia, com minha conversação que todos apreciam.

VOLTINHA

Tim Corrêa reviu, na quinta, Caucaia natal.

Não dispensando uma passagem no Cartório Carlinda Paula, de sua amiga Nydia Rejane.

CA(U)SA PRÓPRIA

Comemor natalício de Paulo Miranda, cair da tarde de sábado.

Terá lugar no rooftop do Edifício Açores, por sinal, erguido pela Moreira de Sousa, construtora dele.

ESMIUÇANDO

Confessando-se meu leitor diário, fazendário remido Jesus Cintra.

Baixa nas domingueiras do Don Pepe trazendo na ponta da língua tema da coluna do dia.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 18 de setembro: Ana D'Áurea Chaves, esposou Lauro, bisneto do Barão de Camocim .... Arthur de Castro, quinta geração dos Quezado da Aurora, sendo, portanto, meu primo .... Mana Leão, viúva do talentoso Pedro Saraiva .... Aristóteles Canamary, forma na Turma da Taíba .... Rosana (Pretinha) Rolim, uma das quatro noras de Edyr e do inesquecível Clóvis .... Pedro Fiúza, a quem tive de companheiro na extinta Sociedade Amigos do Cumbuco .... Cecy de Castro, cunhada de Firmo e Josué.

BON MOT

"Procuro suportar todos os dias minha própria personalidade renovada, despencando dentro de mim tudo que é velho e morto" Cora Coralina