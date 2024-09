Reconhecimento

Foto: Renata Vale/ Divulgação João Soares Neto

A propósito do artigo setembrino assinado por Patrícia de Sá Cavalcante na nobilíssima página de O POVO.

João Soares, imortal da Cearense de Letras, assim se manifestou para Oto, pai da articulista caçula do Jornal maior:

Perfeita, a análise da dra Patrícia mostra sensibilidade do seu ouvido e a capacidade de dialogar com Oto Neto.

Concordo com Kundera, mas podemos, em vida, revisitar partituras antigas e reparar os erros dissonantes.

Talvez o sangue Soares esteja aflorado e somado ao Sá Cavalcante, esboçando harmonia. Parabéns!

Recebendo do educador este arremate: Amigo João, fico muito confortado com sua aprovação à minha filha, por sinal, também Soares.

EFEMÉRIDE

Atingindo 100, neste 24, Tigipió, de Hermann Lima.

Foi premiado pela Academia Brasileira de Letras logo quando completou dois, quer dizer, em 26.

PREJU PLÁSTICO

Cultuador de belas peças, Antônio Filgueiras até cogitou baixar na recente expô de Roberto Galvão.

Porém, impedido por palestra em Recife.

MINUTO DE VERGONHA

Em O POVO-CBN, proclamei que todo toalete masculino tem por obrigação.

Ser dotado de pelo menos um mictório, pois fazer pipi no vaso não é IN.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 19 de setembro: Margarida Proença Macêdo, uma das varoas dos meus inesquecíveis Maria e José .... Lorena Falcão, da família que só deu médicos, partir dela .... Manoel Veras, presença sempre benfazeja no anual confra da Unidos do Natal .... Sunny Gutierrez, cujo marido Daniel forma na primeira linha de estafetas do Império do Aquiraz ... Ana Karina Monteiro, que foi primeira-dama da OAB-CE.

BON MOT

"As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo" Epicuro