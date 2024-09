A ofensa no esportes

Foto: Javier Soriano / AFP Zinedine Zidane quando jogava a final da Copa do Mundo de 2006, pela Seleção Francesa, reagiu a ofensas e deu uma cabeçada no peito do zagueiro italiano Marco Materazzi

Marco Aurélio, em Meditações: Por que os atletas se xingam? Por que ofendem os seus adversários quando os árbitros não estão olhando?

Para provocar uma reação. Distrair e irritar os oponentes é uma maneira fácil de desestabilidade.

Tente se lembrar disso, quando perceber que está perdendo a cabeça, a raiva não impressiona nem faz de você um durão.

É um erro pensar o contrário, uma fraqueza, dependendo da situação, ela pode até ser uma armadilha que alguém preparou para você.

Fãs e adversários chamavam o boxeador Joe Louis de Robô do Ringue, porque ele era completamente impassível.

Sua atitude fria, calma, era muito mais aterrorizante de que qualquer visual insano ou expressão emocional.

QUENTINHO

Victor Frota Pinto largou na frente.

Primeiro verbete a pegar Sociedade Cearense mal saído do prelo da LCR.

DISTINTAS

Neste sábado, festeja-se Dia do Radialista.

Porém, do Rádio, só quatro depois, quer dizer, 25.

PREENCHENDO

Mulungu sentará praça na Academia de Letras do Município Cearense.

Partir de amanhã, na Casa Juvenal Galeno, mediante ingresso de Moacir Braga.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 20 de setembro: General Júlio Lima Verde, comandou Décima Região, atual presidente do Instituto Ceará .... Germano Frank, matrimoniou uma Pegado, do meu saudoso amigo Gervásio .... Maria José Pessoa, primeira-dama de Maracanaú .... Flávio Barbosa, genro do grande Régis Jucá .... Adriano Fiúza, um dos braços do Casa Dunas de Gualberto .... Dr Valdélio Leite Filho, uma das estreias no Livro da Nata 2024.

BON MOT

"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade" Carlos Drummond de Andrade