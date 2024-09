Vagas na Academia Cearense de Médicos Escritores

Sob dr Luiz Moura, Academia Cearense de Médicos Escritores, no mister de preencher as três vagas.

Abertas com as partidas de Eduilton Girão, Sérgio Macêdo e José Maria (Mainha) Chaves.

Desde terça última, deu início às inscrições para as respectivas cadeiras, 14, 28 e 17, que têm de patronos Alarico Leite, Célio Girão e Eládio Feitosa.

Até 21 de outubro, através do e-email gb.ggac@.com, eleições ocorrendo dez dias depois, quer dizer, 31.

Porém, Estatuto estabelece duas vitais condições, pretendentes têm de portar o anel há 25 anos e ser nascido no torrão.

FALA IMORTAL

Regine Limaverde é quem apresentará Dois Dedos de Crônicas, de Carlos Marques e Edmar Ribeiro.

Sete e meia da noite de terça, Salão José Telles do Ideal.

AMARGA

Derrota do Fortaleza pro Corinthians, diante de 50 mil no Castelão.

Azedou sobremesa do jantar do primo Jefferson Quesado no Don Pepe, com Redna, filha Mirella e genro Jeff Peixoto.

AOS PULOS

Dr Álvaro Andrade e Ivanilda tiveram fim de semana no Fortim dos mais contentes.

Face baixada mensal, aqui, da filha endocrinologista Maria Amélia, que já regressou a São Paulo.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 21 de setembro: Natália Guimarães, do reitor do AAAA, Cláudio Aguiar, e Andréa, estreou, com Rafael, no Sociedade Cearense 24 .... Marcos André Borges, do setor de Assessoria de Comunicação .... Zildinha Paes de Andrade, cujo marido teve oito mandatos de deputado federal .... Heitor Studart .... Grisielle Sá Cavalcante, nora de José e Bel, excelentes copãs viageiros .... Marcos Montenegro .... Emmanuelle Milfont, mulher do Ramiro, da nova geração da Unidos do Natal.

BON MOT

"Os que são amados pelos deuses amadurecem sem envelhecer" Oscar Wilde