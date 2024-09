Sobre Paulo Marcelo

Do livro Pelos Labirintos da Perplexidade, de José Maria Bonfim: Quando da morte do Marcelo, Régis estava em Guaramiranga, assim que soube, veio logo.

Eu ainda estava no Hospital Prontocárdio, muito desolado, e falei-lhe da censura cáustica que um colega tinha me feito.

Achava, esse companheiro, que eu devia ter feito trombolítico, Régis me consolou e foi taxativo: Você fez aquilo que devia fazer.

E Jucá arrematou: Martins Rodrigues temia já ter hipertensão pulmonar, e então teria que se submeter a dois transplantes, de coração e de pulmão.

À noite, fomos ao velório, que foi na própria residência do Paulo, e nós dois contemplamos aquele homem serenamente morto.

Na minha mente, como um filme, voltava a ver a beleza de pessoa que ele era, olhei, então, para o grande médico, esquálido, e o rosto coberto de tristeza. Foi aí, então, que Jucá passou a mão sobre a cabeça do Marcelo, exclamando: Parece o dr Jivago!

ALCÂNTARA & MOTA

Tal Degas Aqui, na noite do BS, Linhares Filho também teve dois ex-governadores.

Lúcio e Gonzaga, no seu duplo lança do Ideal, Frutos do Dia de Faina e Cantos do Anoitecer.

MEIO DA TARDE

Academia de Engenharia recebe hoje, em Iracema, Wanda Claudino Sales.

Pra discorrer sobre Litígio Territorial Ceará x Piauí.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 23 de setembro:

Dr Wantan Laércio .... Fernanda Barroso .... Joseph Marques .... Evilaine Benevides .... Hélvio Feitosa.