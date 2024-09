Pelo empreendimento e por nós também

Foto: Reprodução Wikipédia Sócrates, o filósofo

Sócrates já dizia: Assim como uma pessoa se compraz melhorando sua fazenda, e outra, seu cavalo, assim eu viverei me ocupando de meu aperfeiçoamento a cada dia.

A moda hoje em dia é abrir o próprio negócio, ser um empresário, e não há dúvida que começar do zero pode ser altamente compensador.

É por isso que criaturas se empenham a vida inteira, trabalhando inúmeras horas, e correndo enormes riscos.

Agora, pergunto: Não deveríamos nos dedicar a nos desenvolver do mesmo modo que nos esforçamos para que a firma dê lucro?

Nós começamos apenas com uma ideia, somos incubados e depois colocados no mundo.

Onde lentamente desenvolvemos e acumulamos sócios, funcionários, clientes, investidores e, naturalmente, bens.

ROMANCE

Celma Prata, protagonista da noite de hoje, no Ideal.

Com mais recente, Sorte Ruim.

LEMBRETE

E por falar nas Monsenhores, solicito ao novo presidente, Fernando Esteves.

Não me esquecer, quando da aposição do retrato de Paulo Bandeira na Galeria de Exs do Clube da Piscina.

MERCI & LEITURA

Edson Silva, que foi meu colega na Uirapuru.

Agradece e diz que já está relendo minha biografia.

BICOS DE PENA

Dr Jorge Eldo e Amélia apresentaram o Don Pepe, no jantar de sábado, à neta recém-chegada, Antonella ..... Primo Arthur de Castro tirou fim de semana em Icaraizinho de Amontada, coqueluche praiana .... Guadelupe Pessoa cogitando Natal e Réveillon por aqui.

BON MOT

"O bom humor é a saúde da alma, a tristeza é o seu veneno" Philip Stanhope