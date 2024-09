Agradecer a Deus

Foto: acervo pessoal Antenor Barros Leal pegou o Ita do Sul

Na Catedral de Ilhéus, evitei a escadaria fronteiriça, de acordo com as prescrições herniais do meu bicirurgião, dr Borges Campos.

Utilizando o acesso oeste para penetrar no templo e cumprir minha missão de conversar com Deus.

Agradecendo àqueles que, em condições palanqueais, se manifestaram na noite biográfica de BS Par.

Quais sejam, o dono da casa, Beto Studart, e seu executivo livresco, Reginaldo Vasconcelos, que levou sua emoção às lágrimas.

O Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara e o jornalista Pádua Lopes e, vindo especial do Rio, Antenor Barros Leal.

Sem falar na apresentadora, Norma Zélia, ocupando com determinação os espaços proclamativos.

ARCA DE NOÉ

Partida de Gotardo Moraes reduziu cota sobrevivente da Turma do Náutico.

Passamos a ser cinco, César Galvão, Ediano Guimarães, Marcílio Gentil, Fabiano Lima e eu também.

DOBRAGEM

Para o Fortaleza, melhor do que ganhar do Bahia.

Foi golear o Rogério Ceni.

NÓS

Hotel Opabas de Ilhéus está tendo sua recepção reformada.

Inclusive, fachada, de onde se pode divisar nosso Beach Park, entre outros chamarizes do turismo mundial.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 26 de setembro: Ricardo Rolim, um dos quatro varões que Edyr ensejou a Clóvis .... Gisela, Vieira do Rio Grande e Dias Branco daqui .... Coronel Marcos Paulino, do Estado Maior da Décima .... Alódia Guimarães .... Luiz Teixeira, consogro da Nádya e do Dão .... Cynthia Couto, nascida Távora .... Deoclécio Said, mestre universitário.

BON MOT

"Acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido" Alberto Caeiro