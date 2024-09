Posse na Cearense de letras

Foto: arquivo pessoal Fernanda Quinderé

Doze de Novo: Tales Sá Cavalcante preside Extraordinária de terça próxima, 1 de outubro:

Trata-se da posse de Fernanda Quinderé na Cadeira 23 da Academia Cearense de Letras.

Cuja bancada saiante, com a partida de Noemi Soriano Aderaldo, só onze compunham.

Angela Gutierrez, Beatriz Alcântara, Celma Prata, Giselda Medeiros, Greciany Cordeiro.

Laéria Fontenele, Lurdinha Leite Barbosa, Marly Vasconcelos, Regine Limaverde, Révia Herculano, Vera Moraes

Especialmente designado, Juarez Leitão dará os votos de boas-vindas à nova imortal, primeira atriz a formar no colegiado.

Foto: acervo pessoal Maria Amoreira e Selma Pagneretti, na Noite Studart. (By Evando)

EM PAUTA

Na Pagadoria de O POVO, reencontro Orós.

Pois um dos caixas, Joel Torquato, tem ligações parentais com patriarcado Elizeu Batista.

MATO ADENTRO

Hoje tem encontro certo da Turma de Jacarecanga, que sentava praça na Fernandes Vieira do Liceu.

Cipó, do médico humanitário Joaquim Gadelha, foi local escolhido.

MISSÃO DE DIREITO

Ex-reitor Cândido Albuquerque partiu pra São Paulo.

Com filha Beatriz, também advogada, formando com o pai.

BICOS DE PENA

Carlos Augusto Moraes, que recebeu em Fortaleza presidente do Grupo Canopus, Marcos Cruz, o leva logo mais ao aeroporto .... Maria Clara, que representa Colégio Antares nos Jogos Estudantis Brasileiros que se realizam em Recife, usufrui cobertura do pai, Henrique Daniel, e avós Auxiliadora e Sabino .... Flagrados no Bar do Ciço, acolitados pelo Narcélio Miranda, os irmãos tricolores Maurício e Lelê Guimarães, filhos do Benemérito Manoel.

BON MOT

"É sobretudo na solidão que se sente a vantagem de viver com alguém que saiba pensar" Jean Jacques Rosseau