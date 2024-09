Quase centenária

A caminho do centenário, a Turma do Ideal se vê reduzida a cinco integrantes.

João Alberto Gurgel do Amaral, Roberto Ney Machado, Edgar Sá e Lúcio Carneiro.

Estou me referindo à geração que frequentei, e da qual uma vintena já partiu.

José Eduardo e Luciano Barreira, Raul Cabral, Célio Fontenele, Roberto Maia.

Régis Jucá, Pedro Jorge Carneiro, Philippe e Gerard Boris, Marcelo Duque, Fernando Sá.

Ossian de Aguiar, Rui Filgueiras Lima, Fran Sales, os não mencionados, ou eram mais jovens do que eu ou bem mais velhos.

PUXANDO A GAVETA

A propósito do Jubileu Diamantino de J. Macêdo, tenho minhas razões para festejar também.

É que durante dois anos trabalhei nas Relações Públicas do Grupo.

PASSADO & PRESENTE

A Enel, ex-Coelce, bem instalada, na Rufino de Alencar.

Cujo local tem história, ali tendo residido o banqueiro Luiz Vieira, avizinhado por Mário, de um lado, e Jaime, o construtor, pelo outro.

LABORATÓRIO MARINHO

Passei pro Guto Benevides uma das mais recentes criações desta coluna.

Quando alguém lhe pergunta se você é quem é, responda "espero que sim".

BICOS DE PENA

Para fechar o cardápio do almoço de sexta 29, Edilmo Cunha reuniu no Ordones do oeste .... Estive no Instituto Hipólito Monte, entregando ao titular, em mão, o Livro da Nata .... Carlos Augusto Moraes desembarcando dominicalmente no Pinto Martins, com seus associados Marcel Guedes e Evandro Lobo, com quem embarcou em Salvador.

BON MOT