Foto: acervo pessoal Menino Camurça e médico humanitário Joaquim Gadelha, a festa continua, só que no mato

Médico humanitário Joaquim Gadelha anfitrionou o Encontro de Saudade de Jacarecanga, na última sexta.

Aconteceu no Cipó de Caucaia, tendo aberto às 11 e cobrindo toda a tarde, hasta sim!

Deslocaram-se especialmente para as brenhas caucaienses, Álvaro Andrade, Otacílio Borges, Roberto e Bil Farias.

O primogênito da turma, Wilson Ibiapina, e, naturalmente, o desembargador Zezé Câmara.

Generoso repasto regou o papo, tendo se falado de coisa antiga e falado de coisa nova.

Foto: acervo pessoal Fernanda Quinderé, com Paulo César Norões, nos generosos autógrafos, recompõe hoje em doze o número delas na Academia

NA VALSA

Antenor e Silvinha Barros Leal estão de malas prontas para Viena.

Onde festejarão, no meio do mês entrante, o natalício das gêmeas Ana e Fátima Pinheiro, que viajam com os maridos, Roberto Alencar Pinto e Mário Albuquerque.

TOU NESSA

Consta que prossegue sobre carretéis o affaire de Daniela Gentil e Murilo Câmara.

Que muito me fala, pois envolve Adrísio, Zelma, Luís e Lurdes.

NASCEU PARA

Colunista promocional Lêda Maria computou mais um sucesso no seu acervo.

Incorporando recente Missão Mulher, que congregou mais de quatrocentas, que ouviram oito palestrantes.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 1 de outubro:

Cândido Quinderé .... Mônica Studart .... Oswaldo Gutierrez .... Kátia Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, verbete do Sociedade Cearense .... Marcelo Mendes .... Myrza Feitosa .... José Meudo, fisioterapeuta .... Emília Resende.

BON MOT