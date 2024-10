O Fortaleza e a Loura Desposada do Sol

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Pochettino, zagueiro Cardona e atacante Lucero, em jogo do Fortaleza

Agora, mais do que nunca, Fortaleza assume o que sobre ele foi proclamado pelo poeta, Loura Desposada do Sol.

Ocupando o terceiro lugar do Brasileirão, com 55 pontos, dois corpos de luz abaixo do líder Botafogo, e um corpo aquém do vice Palmeiras.

Deixando pra trás uma vez Flamengo, nem sempre Flamengo, que quase se enrola todo diante do apenas razoável Athletico Paranaense.

Botando oito sobre o irmão São Paulo e superando em dez o vizinho Bahia, time do Rogério Ceni, que por sinal já foi seu.

Ficando ainda mais distantes do Pici, glórias nacionais, tais Internacional e Cruzeiro, que já foram campeões.

Além do Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Grêmio de Futebol Porto-Alegrense e os destronados Corinthians e Fluminense.

Foto: acervo pessoal Márcia e Antunes Mota no lança biográfico de um amigo. (By Evando)

SERVIÇO FORA

Dr Hidelbrando Mota Filho fechando a mala para uma série de viagens.

Todas a trabalho.

PRÉ-NATAL

Parede do Ano tem sério candidato.

A verde iluminada, a oeste do São Luiz do Cocó

CAMPEÃO IMPEDIDO

Partida do Sílvio Santos obstacula nova vitória do colunista.

Pois seria o televisivo capaz de reaver O Céu é o Limite, do qual, na pioneira TV-Ceará, não me deixei abater, respondendo sobre Copas do Mundo.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 2 de outubro: Chico Philomeno, que herdou nome do pai, meu amigo e hospedeiro no Iracema Plaza, que partiu .... Eliseu Batista, um dos dois sobreviventes da ala marmanja de Orós .... Ednir Carneiro .... Antônio Gomes, genro único da Mônica Arruda .... Elzo Moreira, meritório delegado do mundo.

BON MOT