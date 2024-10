Menu da confra em pauta

Foto: lucio Desembargador Zezé Câmara, Edilmo Cunha e Régis Vidal, dois capitães e uma saudade. (By Evando)

Edilmo Cunha pôs na mesa do Ordones do oeste Givaldo Sisnando e Magno Câmara.

Para alinhar o que será servido no fogão no anual confra da Unidos do Natal.

E como, segundo o dito futebolístico, não se muda time que está ganhando, foi aprovada a repetição dos últimos almoços.

Caldinho de feijão, panquecas de carne e caranguejo, posta alta de garoupa.

E os fabulosos perus do Chef Astro, que bate, nesse mister, a legendária Rita Banqueteira, dos antigos casamentos.

Ficando a doçura maior para a especialidade trazente do desembargador Zezé, mamão com coco, goiaba em corte, além de leite das crianças.

Foto: acervo pessoal Eduardo (Dudu) Sisnando, que curtiu rápidos ares europeus com mulher Fernanda

BERRO

Falar alto enquanto come.

Além de mal-educado, mexe com a digestão.

HISTÓRIA QUENTE

Li o que ex-secretário da Agricultura Ésio de Souza escreveu sobre a cultura do café no Ceará, no Brasil e até na Europa.

Para aprender.

ESTREIA

Fernanda é o primeiro Quinderé da Academia.

Pois tio-avô, o Monsenhor, que criou seu pai, não foi.

BICOS DE PENA

No Rancho do Cupim, com filho César, dr Ary Ramalho, urologista da geração Régis Jucá .... Wilma Patrício fez retornar Quarta-feira Santa de ontem ao antigo sítio, O Caipira, da estrada Caucaia-Icaraí .... Alessandra Aragão curtindo o Don Pepe com filho Alyson.

BON MOT

"Estou interessado no futuro, pois é lá que vou passar o resto da minha vida" Charles Keterring