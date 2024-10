Amizade & admiração

Foto: acervo pessoal DR Paulo Marcelo e o filho também campeão, Cabeto

Do livro Depoimento, de José Maria Bonfim, sobre Paulo Marcelo Martins Rodrigues, pincelei:

Marcelo se vestia de uma consistente vocação para o social. Um coração que via o buliço da alma do paciente. A sua inquietação. Via a dor se esgueirando, entre suspiros e lamentos. Mas, via um pouco mais além, via o duro desfavor com que a sociedade contempla os enfermos, principalmente os mais pobres e mais marginalizados.

Dr Régis Jucá proclamava que o maior médico do Ceará foi o farmacêutico Rodolpho Teófilo, que fez um trabalho notável de medicina preventiva com vacinação no combate à epidemia da varíola. Teófilo chegava a fabricar e pagar à população para se deixar vacinar. Mesmo assim, era injustamente maltratado.

A medicina antiga era praticada na Mesopotâmia, na Índia, no Egito e na China, por homens que se especializavam em cuidar dos doentes. Era tarefa exclusiva para homens. As mulheres vieram muito tempo depois.

Quando escrevo parte desse caminho sentimental, encontro-me na Serra do Estêvão, em Quixadá, uma cidade fascinante, nela vive a memória de Rachel de Queiroz e Lineu Jucá, pai do Régis, e do grande poeta e romancista Jáder de Carvalho.

A medicina amadureceu com o tratamento hospitalar. Não somente amadureceu, mas se tornou mais científica.

Não havia hospital nos tempos antigos, não havia um local especializado para cuidar dos padecimentos da comunidade.

Marcelo Martins afirmava que nem sempre o grande médico era aquele que firma diagnóstico. Os postulados hipocráticos não configuram o médico ideal como sendo aquele que acerta os diagnósticos. Pode ser aquele que vê aonde os outros não veem.

O HGF sempre foi um hospital de ponta. Construído inicialmente pelo antigo Ipase, foi mal projetado. Sem um estudo prévio para a sua construção, foi erigido dentro de uma lagoa, ocasionando as primeiras chuvas dos anos 50 o afogarem. Com este desacerto, ficou abandonado. E o dr Carlos Alberto Studart, que viveu até 1999, mesmo diretor do Hospital de Messejana, entregou a grande obra. O HGF foi por muitos anos o melhor hospital do Norte-Nordeste do Brasil.

Paulo Marcelo, juntamente com Régis Jucá, Renan Montenegro e João Evangelista, foram ao Recife para se submeterem ao concurso do Educational Council for Foreign Medical Graduates, prova de revalidação do que haviam aprendido na América. Marcelo tirou o primeiro lugar, porém, apenas Régis foi, de fato, para os Estados Unidos, tornando-se o grande cirurgião que todos admiram.