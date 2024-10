LÚCIO BRASILEIRO

A matéria-prima para o trabalho de uma boa e excelente pessoa é a sua razão orientadora.

O corpo, é a dos médicos e dos treinadores físicos, e a terra, a dos agricultores.

Os profissionais não têm que justificar o tempo que gastam com capacitação ou prática de seu trabalho.

É o ofício deles, que sendo praticados, os tornam úteis e bons.

As matérias-primas variam de uma carreira para a outra, assim como os locais e a duração variam, dependendo da pessoa e da profissão.

Porém, a única constante é o trabalho desses materiais, as melhorias graduais e a proficiência.

TROCA

Recebemos: Não se chama mais Fisio Vida.

E sim, Clínica Jorge Brandão Fisioterapia Especializada.

BONS MODOS

Guardanapo foi tema de um dos meus muitos Minutos da semana.

Ao sentar, você o coloca não completamente desdobrado sobre o joelho e só o recolhe ao se levantar para tomar o café em pé.

PIFE-PAFE

Frequentei a Roda das Piranhas, assim denominada porque só entravam com muito jogo na mão.

Gisela Bonfim, Yêda Barreira, Margarida Gradvohl, Argentina Ribeiro.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 7 de outubro: Gláucia Maia, primeira-dama do Aracati tradicional .... Chiquinho Aragão, tanto da Escola Unidos do Natal, como da Associação Sem Vida Alheia .... Eveline Cavalcanti, Condessa Tupinambá .... Pedro Philomeno, o primogênito de Chico e Beatriz .... Daisy Guimarães, da Vila Leite Barbosa, bisneta do Barão de Camocim .... Carlos Eduardo Farias .... Larissa Dall'Olio.