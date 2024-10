Por que não Casablanca?

Foto: Reprodução Casablanca, o filme

.

Muitos indagaram por que o ante tema da biografia no BS Design não teria sido As time goes by, de Casablanca.

Realmente, foi pensado, porém, Foi Tudo Ilusão, de Anísio Silva, venceu no olho mágico, por ser mais Brasileiro.

You must is just a sigh;

The fundamental things apply

As time goes by

And when two lovers woo

They still say I love you

On that you can rely

No matter what the future brings

As time goes by

Moonlight and love songs

Never out of date,

Hearts full of passion

Jealousy and hate

Woman needs man

That no one can deny

It's still the same old story

A fight for love and glory

A case of do or die,

The world will always welcome lovers

As time goes by

Foto: acervo pessoal Patrícia além

ADEUS NO ALTO

Partiu Patrícia Al'Kary, única varoa do enlace Liliana Fiúza-Walder Ary.

Era artista plástica e, a última vez que a vi, foi num almoço de Marize Castelo.

JOGO FEITO

Mantido o Gran Marquise, pois não se muda time que está ganhando.

Almoço da Engenharia marcado para oito de novembro.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 8 de outubro: Maurício Leal, provavelmente o que mais se aproximou de mim, dos filhos silvanos .... Netinho Galdino, terceira geração das salinas do Cocó .... Paulo Picanço, filho de Carola e dr Jurandir, que me batizou de Árbitro do Bom Tom .... Sílvio de Castro, que formava na Turma do Ideal .... Heitor Freire, ex-deputado federal .... Sílvio Frota, genro caçula de Yolanda e Edson.

