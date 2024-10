Cultivar a bondade

Foto: NATHANAEL KIEFER / Adobestock Bondade e solidariedade mudam a vida das pessoas

Cava dentro de si mesmo profundamente, pois há uma fonte de bondade sempre pronta a fluir, se continuares cavando.

Essa proclamação parte do grandioso Marco Aurélio, que assim dispôs em Meditações.

Hoje, poderíamos esperar que a bondade viesse ao nosso encontro, boas notícias, bom tempo e boa sorte.

Ou poderíamos encontrá-la em nós mesmos, procurando com muita perspicácia.

Repare que a bondade não é algo que vá ser entregue pelo correio, sem a menor dúvida.

Você tem de desenterrá-la de sua própria alma, não existe outro caminho para obtê-la, se não em meio a seus pensamentos.

Foto: acervo pessoal MARIA Vital e um conviva inveterado. (By Evando)

AMARELO

Estou presentemente usufruindo um pau d'arco na minha cor favorita.

Instalado no Clube da Polícia Federal, defronte ao meu dormitório aos pés das dunas.

REGISTRO

Primeira reserva para o lauto almoço da Unidos do Natal foi do médico final de Beatriz Philomeno, Weiber Xavier.

Talvez indicando uma baixada coletiva da Associação dos Vinhos e dos Amigos, como aconteceu o ano passado.

JALECO ESCREVE

Hoje tem Sobrames na Unichristus, com o lança de sua revista anual Palavras-Chaves.

Obra de médicos regidos pela presidente Sidneuma

Melo Ventura.

BICOS DE PENA

No Tilápia, almoçando, Franzé Moraes e Ana, que professam saudade imorrível da Turma da Anita .... Jantando no Don Pepe, com marido advogado gaúcho Eduardo Moraes, Suzane Farias .... Marcus Lage visto no Ordones do oeste, regando um coalho da casa com um branco quase rosê.

BON MOT

"Como todos sonhadores, confundi o desencanto com a verdade" Paul Sartre