Legado de José Martins Rodrigues

Foto: Aurélio Alves/O POVO Dr. Cabeto neto de José Martins Rodrigues

Sílvio Carlos proclamou em sua coluna de O Estado, jornal fundado por José Martins Rodrigues.

Que nunca foi médico, porém, deixou dois brilhantes jalecos brancos, filho Paulo Marcelo e neto Cabeto:

Lúcio Brasileiro não para de inovar e considero, estas, suas melhores criações.

Tricolor de Aço Oxidável, para o Fortaleza, quando o Leão anda sem vencer.

Colunas do Meireles, para o Náutico, que foi seu clube infanto-juvenil, descendo no pé dois, da Osvaldo Cruz, onde morava.

Campeão de Terra-e-Mar, para o grande medalhista João Gentil, que venceu Prova Heroica mais vezes que os dedos de uma mão.

Foto: acervo pessoal Diretora Joice Joia, da Escola Helena Dias, terceira entre dez melhores do município, e infante Bernardo do Nascimento, que participam amanhã do desfile relativo ao aniversário da Caucaia

RELACIONAMENTO

Contando os presidentes do Clube do Médico listados no livro do José Maria Bonfim.

Constatei que nada menos que 17 conheci ou convivi.

COM MUITA ESPUMA

No Pátio Andaluz agora tem chope.

Que está lá para mim mesmo.

CORTESIA

Num dos meus recentes Minutos em O POVO-CBN, martelei a relação cumprimental entre médico e paciente no consultório.

O cliente não estende mão para o doutor, mas, se este toma a iniciativa, o gesto tem que ser honrado, para não deixar de mão abanando quem está procurando lhe curar.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 14 de outubro: Acrísio Valente, de Vera, nascida Sales, que herdou nome do, duas vezes prefeito, Moreira da Rocha .... Sandra Rocha, mulher de advogado, que nasceu Arrais.

BON MOT

"Modéstia é a única isca certeira quando você procura um elogio" Lord Chesterfield