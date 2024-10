Turma da Volare

Foto: MAURI MELO / 25/11/2011 Haroldo Juaçaba ladeada por Sérgio Juaçaba e Lúcio Alcântara

Fui o criador da Volare, turma que tanto marcou no Ideal, no final dos 50 e boca dos 60.

Trouxe a ideia do Rio, após ouvir, pela primeira vez, tocada por Djalma Ferreira, na Boate Drink.

Aliás, o nome real da música é Nel Blu Dipinto di Blu, que ritmava nossas danças na pista externa ao lado da piscina.

Podemos denominar assim as moças circundantes, a mais chique, Maria Cláudia Oliveira, a mais esbelta, Norma Arruda.

A mais fidalga, Heloysa Juaçaba, a mais comandante, Heliane Pimentel, a mais serrana, Adelaide Matos Brito.

A mais pianista, embora não tocasse, Iêda Ferreira Lima, a mais Miranda, Silvinha, a mais Adrianina, Gláucia Jucá.

E a mais precoce, Lúcia Nogueira, que logo deixou bem claro que ele seria o Maurício Medeiros da Duque de Caxias.

Foto: acervo pessoal Álvaro Andrade, um dos participativos do almoço imperdível, Gonzaga Mota, autografante setembrino

JEJUM

Ordones do oeste instituiu ontem o Dia do Regime.

Abrindo a casa sem cozinheiro.

REGRA TRÊS

Preso a Russas natal, Weiber Xavier perdeu mimosa feijoada dos Canamary, no Cameron ribeirinho.

Em seu lugar, usou da palavra, quase sempre, o Marcus Lage.

RETA FINAL

Edilmo Cunha comanda, entardecer de hoje, no Chez Marc do Icaraí, última reunião.

Preparativa do almoção anual do Ugarte.

Bicos de pena

Na dominical do Don Pepe, usufruindo o papo do ex-deputado Edson Silva, Cláudio Dias Branco .... Marcando a folhinha, aquele que enquadra minha visão na Nogueira Accioly faz tempão, dr Valter Justa .... Com mulher Cláudia no Fornetto, o benfeitor da mocidade, Werton Pinheiro.

BON MOT

"O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano" Benjamin Franklin