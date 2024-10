Meu mural cumbucano

Foto: TATIANA FORTES / 24/10/2013 Yolanda Queiroz e Lúcia Maria Dummar

Mais que recentemente, dei uma voltinha no quadro congratulativo exposto na varanda do meu dormitório cumbucano.

Pincelei algumas. De Yolanda Queiroz: Receba meus parabéns pela entrega da Medalha da Abolição, a mais alta comenda concedida pelo Governo do Estado.

De Beto Studart: Grande Lúcio, um grande Natal e, Naturalista Feijó, grande 2010! Um grande abraço!

Da prefeita Luizianne Lins: Rogando as bênçãos de Deus, desejo que a saúde, a paz e a harmonia sejam seus maiores presentes nesta festiva data. Parabéns, e que seu caminho a percorrer seja de muita paz!

De Renata e Tasso Jereissati: Parabéns pelo Jubileu de Esmeraldas e lançamento do livro 500 Contos de Reis. Receba nossos votos de sucesso, saúde e alegria.

De Jorge Ary: Com muita estima, parece, com o passar dos anos, ela aumenta, desejo Natal e Ano Novo repletos de felicidades! Ser amigo do Brasileiro é um luxo!

Foto: acervo pessoal No nupcial de Priscila Dias Branco, Eugênio e Daniele Pontes

REVENDO

No entardecer da Floriano Peixoto, cruzei com dois colegas vestibulandos (1960), Ernani Barreira e Pedro Philomeno.

Com quem troquei um dedo de prosa, pois não os via há tempão.

JOGO DE CINTURA

Hoje, Graça Fonteles preside pela última vez Academia Fortalezense.

Será sucedida pela Fernanda Quinderé, recém-eleita caçula da Cearense.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 16 de outubro: Roberto Rosa, um dos genros de José Macêdo, marido de Georgina, única médica .... Sílvia Moysés, que alcunhei de Faz-Festa .... Antônio Colaço Filho .... Ana Sampaio, anfitriã anual do Front da Prainha, onde mora .... Alber Vasconcelos, filho nominado de um dos mais distinguidos da história médica do Ceará .... Marta Silva.

BON MOT

"Este é o único motivo pelo qual não podemos nos queixar da vida: ela não segura ninguém" Sêneca